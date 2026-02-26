HABER

Çiftlik evinde dehşet: Elektrikli testereyle saldırdı

Arnavutköy'de bir çiftlik evinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran şüpheli kaçtı. Boynundan ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Duyal ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında aşırı alkolün de etkisiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Murat Duyal'ın çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürüldü.

Saldırı sonucu Işık'ın boynunda derin kesik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
