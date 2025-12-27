HABER

Ankara Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 27 Aralık 2025'te soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 derece, akşam 1 derece ve gece -1 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve soğuk kalacak. Özellikle yola çıkmadan önce dikkatli olunmalı. Kaygan zeminler riski artırabilir. Kalın giysiler giymek, vücut ısısını korumak için önemlidir, bu sayede sağlık etkilenmeden geçirilebilir.

Taner Şahin

Bugün, 27 Aralık 2025 Cumartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 2 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise -1 derece olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %91 civarında bekleniyor. Bu hava koşullarında hissedilen sıcaklıklar gündüz -3 derece olacak. Akşam hissedilen sıcaklık -4 derece. Gece ise -5 derece civarında hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı kalacak. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık gündüz 2 derece olacak. Gece sıcaklık ise -4 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı görülebilir. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz hava 1 derece olacak. Gece sıcaklık -5 dereceye düşecek. Hafif kar sağanağı yaşanabilir. 30 Aralık Salı günü hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklık 6 derece olacak. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. Açık hava koşulları hakim olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken tedbir almanız önemlidir. Yol yüzeylerinin kaygan olabileceğini unutmamalısınız. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Vücut ısınızı korumak için uygun giyinmek gerekir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Düşme riskini en aza indirmek için uygun ayakkabılar giyilmelidir. Evde kalırken pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmek önemlidir. Isı kaybını önlemek sağlık açısından gereklidir. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı günlerde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

