Ankara Hava Durumu! 27 Ocak Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. Gün boyunca nem oranı %68 ile %86 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 12 ile 19 km/saat arasında olacak. Bu koşullar altında hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı saati 18:00 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 9 derece arasında olacak. Hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında değişecek. Bu gün hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler seçilebilir. Bu önlemler dışarıda rahat ve sağlıklı vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.