Ankara Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Ankara hava durumu nasıl?

29 Mayıs 2026 Cuma günü Ankara'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 17 kilometreye kadar çıkabilecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir.

30 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 20 derece civarına yükselebilir. Gece ise bu sıcaklık 5 dereceye düşecek. 31 Mayıs Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

1 Haziran Pazartesi günü açık bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 derece olacak. Gece sıcaklık 12 dereceye kadar inebilir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek yine faydalı olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmamalısınız. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek de önem taşır. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak gerekir.