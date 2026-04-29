Ankara Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 29 Nisan 2026, Çarşamba günü güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7°C olacak. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 21°C seviyelerine yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 15°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 6-16 kilometre aralığında tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %64, öğle %25, akşam %42 ve gece %64 olacaktır. Gün doğumu 05:53’te, gün batımı ise 19:42’dir.

30 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Hava koşullarının genellikle açık olması bekleniyor. 1 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 15°C’ye düşecek. Orta şiddetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 7°C civarına inecek. Yağmur ve kar karışımı yağışların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklılarındaki düşüşlere karşı uygun giyinmek de önemlidir. Vücut ısınızı korumak sağlığınız açısından gereklidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek lazım. Günlük planlarınızı ve aktivitelerinizi buna göre ayarlamalısınız.