Ankara Hava Durumu! 30 Haziran Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı. Ankara'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Yine güneşli bir hava hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak ayrıca gereklidir. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunabilir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Günlük hava durumu raporlarına dikkat etmek önemlidir. En güncel bilgilere ulaşarak planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.