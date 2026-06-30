Tamar Tanrıyar'ın ifadesi çıktı: Cumhurbaşkanına canımı vermeye hazırım

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ekiplere teslim olmuştu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Tanrıyar'ın ifadesi ortaya çıktı.

Halk TV'de yer alan habere göre Tanrıyar ifadesinde şu savunmayı yaptı;

"Söz konusu paylaşımı hatırladığım kadarıyla 2 gün önce yapmıştım. Gemi ile tatil turunda iken bu paylaşımı yaptım. Aslında paylaşımımda birden fazla konuya değindim. Fakat basın sadece bir konu varmış gibi algıladı. Ben zaten burada herhangi bir şahıs veya medya kuruluşu ismi vermedim. Ben konuşmamda gazete dağıtımından bahsettim fakat bunu kimin dağıttığına ilişkin herhangi bir isim vermedim. Orada da şunu söyledim "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçu kapsamında yargılanan bir kişinin sahibi olduğu medyaya ait gazeteyi kimsenin dağıtma zorunluluğu olmadığını düşünüyorum" dedim. Bu bahsettiğim kripto kardeşliği de bahsettiğim şey hükümete yakın gözüken mecra ile hükümete uzak olan mercanın finansal ortaklık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben buluşmaları biliyorum. Burada bahsettiğim kripto kardeşliği içerisindeki medya ile Turkuaz Medya farklıdır. Bir bağlantısı yoktur. Benim Turkuaz Medyaya ilişkin getirdiğim tek eleştiri Sözcü Gazetesinin dağıtımını yapmalarıdır."

"CUMHURBAŞKANINA CANIMI VERMEYE HAZIRIM"

"Bu benim gazetecilik faaliyetlerim içerisinde öğrendiğim bilgilerdir. 15 Temmuz dejavu gibi geliyor söylemim, aslında bir betimlemedir. Olayları okumadır. Bir bilgiye dayalı olarak söylemedim. Bu konuyla alakalı eşim Can Tanrıyar'ın hiç bir alakası yoktur. Kendisi gazetecilik yapmamaktadır.

Ben hiçbir şekilde Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Hatta cumhurbaşkanına ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım."