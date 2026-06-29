Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Szota, Polonya’nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin öncelikle Rusya'dan geldiğini ifade ederek, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri "emperyal" hedeflerinin önünde bir engel olarak gördüğünü kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta beklediği hızlı sonucu elde edememesinin Kremlin açısından yeni riskler yarattığını belirten Szota, Moskova'nın çatışmayı daha da tırmandırabileceği konusunda uyardı.

"SALDIRGANLIK SEVİYELERİ ÇOK YÜKSEK"

Dron saldırıları, siber saldırılar ve hibrit savaş yöntemlerinin ötesinde doğrudan askeri saldırı riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Szota, Rus tarafındaki saldırganlık seviyesinin çok yüksek olduğunu ve askeri çatışma riskinin gerçek olduğunu söyledi.

Szota, "Kremlin kaynaklı tehditlerin bütünlüğü dikkate alındığında tutumumuzu buna göre şekillendirmeli ve günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz." görüşlerini aktardı.

Polonya istihbaratının analizlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Szota, Kremlin'in toplumun refahı, yatırımlar ve ekonomik gelişme dahil birçok alanda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve savaştan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu belirten Szota, "Putin, bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda." dedi.

Savaşın başında Rus istihbaratı ve ordusunun yaptığı yanlış hesaplamaların sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Putin'in, mevcut koşullarda savaşı istediği şekilde sonlandırmasının giderek zorlaştığını ifade eden Szota, bunun Moskova'yı daha öngörülemez kararlar almaya itebileceğini kaydetti.

"NATO'NUN TEST EDİLMESİ DEVAM EDECEK"

Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini söyleyen Szota, Polonya istihbaratının Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları ihtimalini gerçekçi bir senaryo olarak değerlendirdiğini belirtti.

"NATO'nun test edilmesi kesinlikle devam edecek." diyen Szota, Rusya'nın ittifakın tepkilerini dikkatle izlediğini, NATO'nun çoğunlukla siyasi yanıtlar verdiğini gördüğü için de "kırmızı çizgileri" giderek ileri taşıdığını ifade etti.

Szota, Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceğini görmek amacıyla sürekli yeni yöntemler denediğini anlatarak, bugün itibarıyla hiçbir senaryonun dışlanamayacağını vurguladı.

Belarus konusunda da uyarılarda bulunan Szota, Rusya'nın Belarus ordusu üzerindeki etkisinin arttığını, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip sistemlere yönelik altyapı hazırlıklarının ve bu yöndeki söylemlerin ciddiyetle takip edildiğini kaydetti.

Polonya istihbaratının Belarus yönetimiyle doğrudan iletişim kanallarını sürdürdüğüne dikkati çeken Szota, bu temasların iki ülke arasındaki güvenlik meselelerinin yönetilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Szota, Polonya'nın kendisine yönelik saldırgan girişimlere karşı pasif kalmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır