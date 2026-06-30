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Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek 10 ilde sahte altın operasyonu yapıldığını duyurdu. Toplamda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu
Ufuk Dağ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 1

BU SABAH DÜĞMEYE BASILDI

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 2

"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 3

"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 4

Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 5

Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 6

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 7

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 8

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 9

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 10

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 11

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 12

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 13

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 14

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 15

Bakan Gürlek duyurdu! 10 ilde sahte altın operasyonu 16

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Anahtar Kelimeler:
sahte altın Akın Gürlek
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