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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı!

İzmir'deki rüşvet operasyonunda yeni gelişme. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı!
Ufuk Dağ

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilenlerden Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı! 1

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Seferihisar
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