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Eskişehir-Ankara yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Eskişehir-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir-Ankara yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Eskişehir-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir-Ankara yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 1

Eskişehir-Ankara yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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