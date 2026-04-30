Ankara Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe. Ankara'da hava genellikle güneşli, ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarındadır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 dereceye düşecektir. Rüzgar, güneybatıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranları sabah %74, gündüz %42 olarak ölçülmektedir. Akşam nem oranı %48, gece ise %68 seviyesindedir. Basınç değerleri sabah 920 hPa olarak kaydedilmiştir. Gündüz basınç 919 hPa'ya düşecektir. Akşam basıncı 918 hPa, gece ise yeniden 919 hPa olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hava biraz daha serin ve yağışlı hale gelecek. 1 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 17 dereceye ulaşacaktır. Gece ise sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Orta şiddette yağış görme olasılığı yüksektir. 2 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklık 9 derece olacaktır. Gece sıcaklığın 5 dereceye düşmesi öngörülmektedir. Bir-iki kısa süreli sağanak da görülebilir. 3 Mayıs Pazar günü gündüz 8 derece bekleniyor. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında ölçülecektir. Hafif yağmur beklenmektedir.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak önemlidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercih olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde rüzgarın etkisi azaltılabilir.