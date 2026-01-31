HABER

Ankara Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 31 Ocak 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 3 ile 9 derece arasında olacak, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Şemsiyenizi yanınıza almanız önemli. Rüzgar hızı 19 km/s civarında seyredecek ve nem oranı %84 düzeyinde kalacak. 1 ve 2 Şubat tarihlerindeki beklenen hafif yağışlar için planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız gerekiyor. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Bugün, 31 Ocak 2026 Cumartesi, Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 19 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %84 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı ise 18:06 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 1 Şubat Pazar günü, sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte hafif yağışlar bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü, sıcaklıklar 2 ile 13 derece arasında değişecek. Bu gün sağanak yağışlar etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmelisiniz.

