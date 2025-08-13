Ankara kulisleri bununla çalkalanıyor! CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Siyasi arenada uzun süre konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

ÇERÇİOĞLU YALANLAMADI

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanırken Çerçioğlu'nun suskunluğu dikkat çekti. Cep telefonlarına cevap vermeyen Çerçioğlu'na ulaşım sağlanamazken CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada bu iddiaları doğruladı. Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini belirtti.

'ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK'

Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması beklenirken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.