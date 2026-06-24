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Ankara kulisleri hareketlendi! Özgür Özel'in yeni partisinin adı ve logosu sızdı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan olağanüstü hal sürüyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni partiye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Özel'in yeni partisinin adı ve logosuna yönelik sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Öte yandan Cemil Enginyurt'tan da manidar bir paylaşım geldi. İşte tüm detaylar...

Ankara kulisleri hareketlendi! Özgür Özel'in yeni partisinin adı ve logosu sızdı
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönmüş ve partide iki ayrı grup oluşmuştu. Partinin büyük bir bölümü Özgür Özel'e destek verirken, Özel dünkü grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL AÇACAĞIZ, YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR"

Özel yaptığı açıklamada, "Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştı. AK Parti'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle alacağız, açacağız ve bu partiyi iktidar yapacağız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Eninde sonunda iktidara ulaşacağız. Yürüyelim arkadaşlar" demişti.

Ankara kulisleri hareketlendi! Özgür Özel in yeni partisinin adı ve logosu sızdı 1

Özel'in bu açıklamasının ardından yeni parti tartışmaları daha da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ankara kulisleri ise yeni parti iddiaları ile hareketlendi.

İSİM İDDİASI: 'YÜRÜYÜŞ PARTİSİ'

Öte yandan sosyal medyada da yeni partiye yönelik paylaşımlar gelmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarına göre Özgür Özel'in yeni partisinin adı 'Yürüyüş Partisi' olacak.

LOGO DA SIZDI

Ayrıca logoya yönelik paylaşımlar da geldi. Özgür Özel'in yeni partisinin logosu olduğu iddia edilen görsel ise şu şekilde:

Ankara kulisleri hareketlendi! Özgür Özel in yeni partisinin adı ve logosu sızdı 2

ENGİNYURT: "ZAMANI GELMİŞ VE HAK DOĞMUŞTUR"

Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Enginyurt paylaşımında, "Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek, 2027'den önce Kurultay yok demektir. Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur. Özgür Özel liderliğinde 'Yürüyüş' başlasın. Haydi Türkiye. Hep birlikte yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Enginyurt 'Yürüyüş' göndermeli başka paylaşımlar da yaptı.

Ankara kulisleri hareketlendi! Özgür Özel in yeni partisinin adı ve logosu sızdı 3

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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