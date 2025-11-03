HABER

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası! Mansur Yavaş devrede... "CHP'ye geçsem tepki çeker miyim?"

Siyaset sahnesine çok konuşulacak bir transfer iddiası damga vurdu. İstifasından önce İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden biri olan Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği konuşuluyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürülürken konuyla ilgili 'Mansur Yavaş' iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

Hazar Gönüllü

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alıp 2024 yerel seçimlerinin ardından Koray Aydın'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye geçeceği iddia edildi. Hatta Koray Aydın transferi için ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da devreye girdiği konuşuluyor.

03 Kasım 2025
03 Kasım 2025

"CHP İLE GÖRÜŞMELERİ OLUMLU"

Koray Aydın'ın bir süredir Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğindeki Anahtar Parti ile görüşmeler gerçekleştirdiği konuşuluyordu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Aydın, A Parti'den kendisine yapılan teklifi kabul etmedi. Aydın’ın şimdi CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.

ÇEVRESİNE FİKİR DANIŞMIŞ

Aydın’ın aktif siyasete devam etmek istediği, yakın çevresine “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye sorduğu öne sürüldü.

"SICAK BAKMAYAN İSİMLER VAR"

Ancak son dönemde Ümit Dikbayır ve Adnan Beker gibi milliyetçi isimlere rozet takan CHP’de bazı isimlerin Aydın’ın transferine sıcak bakmadığı ve karşı çıktığı belirtildi.

'MANSUR YAVAŞ' İDDİASI

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia edildi.

CHP’ye katılması durumunda Aydın, İYİ Parti listelerinden Meclis’e girip CHP’ye geçen 8. milletvekili olacak.

