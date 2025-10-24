HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara merkezli "sahtecilik ve dolandırıcılık" soruşturması! 19 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ankara merkezli "sahtecilik ve dolandırıcılık" soruşturması! 19 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen birinci soruşturmada, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı olarak tanıtan ve mağdurları ‘define ve tarihi eser bulma’ vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezli Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyonkarahisar illerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı verdi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşmaları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Ankara merkezli Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü mahkemece tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DTSO Turizm komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım Antalya’da Tamer Karadağlı ile görüştüDTSO Turizm komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım Antalya’da Tamer Karadağlı ile görüştü
Eski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezasıEski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.