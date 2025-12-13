HABER

Mehmet Akif Ersoy hakkında olay olacak iddia: “Israrla taksiye gelmesi istenmiştir! Neden acaba?”

Nur Köşker’in ablası Yasemin Köşker’in iddiaları da olay olacak. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, “Çok uzun süreli bir taciz süreci var” sözleriyle gündem olan eski Habertürk spikeri Nur Köşker’in açıklamaları büyük ses getirmişti. Bu kez ablası Yasemin Köşker çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra ve kanalla ilişiği de kesilen kesilmişti. Ersoy hakkındaki iddialar art arda gündeme gelmeye devam ederken spiker Nur Köşker’in ablası Yasemen Köşker de bir açıklama yaptı.

Uyuşturucu suçlamasının ardından ortaya atılan taciz iddiası ise olayların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

‘ATEŞ EDİYORSUN’ DİYE MESAJ ATTI

Yasemin Köşker, Instagram hesabından açıklama yaptı. Köşker, 'Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayında olan spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz' dedi.

“TAKSİYLE GELMESİ İSTENMİŞTİR! NEDEN ACABA?”

Yasemin Köşker yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bilmenizi isterim ki yaşananların, Nur Köşker'e atılan mesajların ve uygulanan mobbingin birebir şahidiyim.

Kız kardeşim, kendisine dayatılan gayri ahlaki söylem ve eylemlere boyun eğmediği için; önce çalışmaktan adına büyük mutluluk duyduğu kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

Kaynağı belirsiz mal varlığının verdiği güçle; evli, çocuklu, göbekli 'amcalar', kendi geleceğine yatırım amacıyla sponsor olduğu programın sunucusunu, kendisiyle yemeğe çıkmadığı için işinden edemez. Ki bu yemeğe ısrarla taksiye gelmesi istenmiştir. Neden acaba?”

NUR KÖŞKER NE DEMİŞTİ?

Eski HaberTürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var.

