Ankara Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geçiyor

Gazeteci Fatih Atik'in X hesabından aktardığına göre, Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan, Çarşamba günü grup toplantısında İyi Parti’ye katılacak.

ANKARA MİLLETVEKİLİ YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı’nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.

1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.