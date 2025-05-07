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Ankara-Niğde otoyolunda katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Ankara-Niğde yolunda ters yönde giden bir araç ile kendi istikametinden ilerleyen bir araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlar demir yığınına döndü. Kahreden kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara-Niğde otoyolunda katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

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TERSTEN GİTMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Bala mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresinde 06 BIM 593 plakalı Mazda marka otomobil otoyolda geri dönerek tersten gitmeye başladı. Ters yönde giden otomobil, E.A. kontroldeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kazada Mazda marka otomobilin sürücüsü K.T. ve diğer otomobilin sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan İ.A. ve Ç.A. hayatını kaybederken E.A. ise yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye sevk edilirken hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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ANKARA-NIGDE-OTOYOLUNDA-IKI-OTOMOBIL-KAF_698338_206782Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Niğde otoyol
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