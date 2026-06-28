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Ankara'nın mazgalları sosyal medyada gündem oldu! Açıklama geldi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ankara'da bulunan mazgalların NATO Zirvesi öncesinde ilk kez yol seviyesine getirildiği iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara’daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde sanki ilk kez yol seviyesine getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın mazgalları sosyal medyada gündem oldu! Açıklama geldi

ABB sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara’daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde sanki ilk kez yol seviyesine getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hâle getirilmesi çalışmalarını uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürmektedir. Asfalt yenileme çalışmaları, trafik yükü ve zamanla oluşan seviye farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda mazgallar ve baca kapakları düzenli olarak yol seviyesine getirilmektedir. Nitekim bu çalışmalar yeni olmayıp, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesapları ve basına servis edilen haberlerde de açıkça yer almaktadır. 2 Şubat tarihinde kamuoyuyla paylaşılan haber bülteninde, yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna uygun hâle getirilmesine yönelik çalışmaların kent genelinde sürdüğü, yaklaşık 50 bin noktada bakım ve onarım yapılmasının hedeflendiği duyurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Ankara nın mazgalları sosyal medyada gündem oldu! Açıklama geldi 1

"YENİ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR"

Ayrıca söz konusu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalanmış 16 Ekim 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama süreci başlatıldığı belirtilen açıklamada, ”Geçmişte yoğun trafik nedeniyle bazı güzergâhlarda çalışma yapılabilmesi için gerekli trafik düzenlemeleri ve yol kapatmaları her zaman mümkün olamamaktaydı. Tek fark, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri sayesinde ekiplerimizin bazı noktalarda daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı çalışma imkânı bulmuş olmasıdır. Bu durum yapılan işin yeni olduğu anlamına gelmemekte yalnızca uzun süredir devam eden rutin bakım çalışmalarının daha kısa sürede yürütülmesine imkân sağlamaktadır. Dolayısıyla uzun süredir planlı şekilde sürdürülen bakım çalışmalarının yeni bir uygulamaymış ya da yalnızca NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmiş gibi servis edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara
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