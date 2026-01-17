Ankara 'savaş sebebi' sayıyordu... Yunan Bakan'dan Ege resti: "Karasularımızı genişleteceğiz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını genişleteceğini açıkladı.

"DENİZ PARKLARI BÜYÜK STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI"

Yerapetritis, Ege'de deniz parklarının oluşturulmasının daha geniş bir deniz stratejisinin ilk aşaması olarak görülmesi gerektiğini söylerken, "Artık egemenliğimizi pekiştiren ve yetki alanları üzerindeki her türlü iddiayı etkisiz hale getiren deniz parklarımız var." dedi.

ANA HEDEF, KARASULARINI 12 DENİZ MİLİNE ÇIKARMAK

"Bugün Ege Denizi'ndeki egemenliğimiz 6 deniz miline kadar uzanıyor." diyen Yerapetritis, "Ege Deniz Parkı 1" olarak adlandırdığı parkın kurulmasının ardından ikinci bir deniz parkı için adım atacaklarını, bu adımın Yunanistan'ın karasularını 12 mile genişletme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

TÜRKİYE, SAVAŞ SEBEBİ SAYIYOR

İyon Denizi'ndeki kara sularını 6'dan 12 mile çıkartan Yunanistan, Ege'de de kara sularını genişletmek istiyor. Ancak Türkiye, Atina'nın bu yönde atacağı adımı savaş sebebi sayacağını söylüyor. Türkiye, TBMM'de 1995 yılında oybirliği ile kabul edilen ve "Casus belli kararı" olarak adlandırılan bildiride, "Yunanistan'ın Lozan'la kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarma kararı alması durumunda" bunun savaş nedeni sayılacağı ve hükümete "askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar dahil olmak üzere tüm yetkilerin verildiği" ifade edilmişti.

MAVİ VATAN AÇIKLAMASI: ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Öte yandan Yunan Bakan Yerapetritis, Türkiye'nin "Mavi Marmara" doktrinine de değindi.

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda gündeme getirmeye başladığı bu doktrini "kabul edilemez" olarak değerlendiren Bakan Yerapetritis, "Mavi Vatan söylemi, Ankara'nın retoriğinde hala mevcut olabilir. Ancak Yunanistan artık göz ardı edilemeyecek şekilde belgeli pozisyonlara sahip." diye konuştu.

Yerapetritis, "Türkiye ile diyalog sürdürülmeli. Ancak konuşmayacağımız bir konu var: Ulusal egemenlik meseleleri. Tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Yunanistan'ın artık güçlü olduğunu ve Ankara ile müzakereleri de artık daha güçlü bir pozisyondan yürüttüklerini iddia eden Dışişleri Bakanı, Yunanistan savunmasındaki modernleşmeye, yeni fırkateynlerle güçlenen Yunan donanmasına işaret etti.

GÖZLER ŞUBAT AYINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Şubat ayında Ankara'da görüşmesi bekleniyor.