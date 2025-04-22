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Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi. Valilik açıklama yaptı. Etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'
Cansu Akalp

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağı belirtildi.

İşte o açıklama;

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacağı, saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1.TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca, talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara valilik
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