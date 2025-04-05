HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı! Saat verildi

Ankara Valiliği, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışın saat 15.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı! Saat verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 4 saatlik periyotta Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Kuvvetli yağışın saat 15.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram tatili yoğunluğu devam ediyor...Bayram tatili yoğunluğu devam ediyor...
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte saydı! "Paralar uzaydan gelmiş"Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte saydı! "Paralar uzaydan gelmiş"

Anahtar Kelimeler:
yağmur Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.