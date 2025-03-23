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  4. Ankara Valiliği ODTÜ'ye seferleri durdurdu! Saat 19.00'dan itibaren inişler ve binişler geçici olarak durdurulacak

Ankara Valiliği ODTÜ'ye seferleri durdurdu! Saat 19.00'dan itibaren inişler ve binişler geçici olarak durdurulacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 17:59
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Ankara Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri geçici olarak durdurulacak. Konuyla ilgili açıklama EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Ankara Valiliği ODTÜ'ye seferleri durdurdu! Saat 19.00'dan itibaren inişler ve binişler geçici olarak durdurulacak

Aynı saat itibarıyla, ODTÜ önündeki otobüs duraklarında da yolcu indirip bindirme işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, ODTÜ kampüsü içinde hizmet veren otobüs ring seferleri de durdurulacak.

Yapılan açıklamada, bu kararın ulaşımda geçici bir düzenleme amacı taşıdığı belirtilirken, yolculardan bu saatlerde alternatif ulaşım güzergâhlarını kullanmaları istendi.

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YOLCU İNİŞ BİNİŞLERİ YAPILMAYACAK

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

19.00'DAN İTİBAREN

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Ankara metro otobüs sefer
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