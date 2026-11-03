Ankara Valiliği uyardı! Vatandaşlar dikkat: "Sıfır dereceye kadar düşecek"

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden 4-10 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıklarının aniden düşeceği yönünde açıklama yapıldı.

"SIFIR DERECEYE KADAR DÜŞECEK"

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde en düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır