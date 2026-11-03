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Bakanlık duyurdu: Çocuklar için riskli iki oyuncağın satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor! İşte o ürünler

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönetilen iki farklı ürünün çocuklar için boğulma, mekanik yaralanma, çocuk sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki risklerinden dolayı yasaklatıldığı duyuruldu. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, satıştaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık duyurdu: Çocuklar için riskli iki oyuncağın satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor! İşte o ürünler

Ticaret Bakanlığı'nın art arda yaptığı açıklamalarda çocuk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden iki ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılacağı belirtildi.

Bakanlık duyurdu: Çocuklar için riskli iki oyuncağın satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor! İşte o ürünler 1

TİCARET BAKANLIĞI 2 ÜRÜNÜ DUYURDU: PİYASADAN TOPLATILIYORLAR

“MAY Fren Sistemleri Yazılı Stres Topu” isimli oyuncağın küçük parçaları nedeniyle çocuklarda boğulma riski oluşturabileceğini açıkladı. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı, satıştaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'MAY Fren Sistemleri Yazılı Stres Topu' isimli oyuncağın çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Ürünün, küçük parçalar nedeniyle boğulma riski oluşturabileceği ve hava akışının engellenmesi durumunda ciddi tehlikelere yol açabileceği belirlendi.

Bakanlık duyurdu: Çocuklar için riskli iki oyuncağın satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor! İşte o ürünler 2

KÜÇÜK PARÇALAR NEDENİYLE BOĞULMA RİSKİ İÇERİYOR

Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklanırken piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, ailelerimizin huzurunu güvence altına almak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık duyurdu: Çocuklar için riskli iki oyuncağın satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor! İşte o ürünler 3

RİSKLİ BULUNAN ÇOCUK BİSİKLETİNE YASAK KARARI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, stres topunun yanı sıra, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirlenen çocuk bisikletinin piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

Bakanlık duyurdu: Çocuklar için riskli iki oyuncağın satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor! İşte o ürünler 4

Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oyuncak çocuk sağlığı
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