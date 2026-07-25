Ankara'yı sel vurdu: Yollar çöktü, araçlar suya gömüldü!

Başkentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda zor anlar yaşandı.

SAĞANAK SONRASI ÇÖKEN YOLA ARAÇ DÜŞTÜ

Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak ilçesi oldu. İmam Alim Sultan Caddesi'nde aşırı yağıştan dolayı yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın bir anda çöken yola düştüğü görüldü.

Ankara'da bir otomobil, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken yola düştü.

SEL SULARI MOTOSİKLETLERİ SÜRÜKLEDİ

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanakla meydana gelen sel suları, kurye motosikletlerini sürükledi, çok sayıda iş yeri ile cadde ve sokak da sular altında kaldı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.

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ALT GEÇİDİ SU BASTI: ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan alt geçit de sular altında kaldı.

Yağışın ardından alt geçitte su seviyesi metrelerce yükselirken, geçit tamamen ulaşıma kapandı. Alt geçitte bulunan bir hafif ticari araç ise su içerisinde mahsur kaldı. Aracın büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

Bölgeye gelen ekipler alt geçitte güvenlik önlemi alırken, suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi.

BİR EVİ SU BASTI

Sağanak yağışın etkilediği noktalardan biri ise Sincan ilçesine bağlı Yenikent 29 Ekim Mahallesi oldu. Burada 751. Sokak'ta bulunan bir evi yağmur de suyu bastı. Evin içerisine dolan su nedeniyle eşyalar zarar görürken, yaşananları ev sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde evin odalarını kaplayan su ve dışarıdaki suyla dolan yollar dikkat çekti. Mahallede yağış nedeniyle oluşan su birikintileri araçların ilerlemesini güçleştirirken, vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sağanak yağışın mahallede neden olduğu su baskınını an be an kaydetti.

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AA-İHA

Kaynak: İHA