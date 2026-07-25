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Serik’te sağanak ve hortum evin çatısına zarar verdi, iki ağacı kökünden söktü

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve hortum, yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi.Gece yarısı Serik ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde aniden bastıran şiddetli sağanak, ilerleyen saatlerde yerini hortuma bıraktı.

Serik’te sağanak ve hortum evin çatısına zarar verdi, iki ağacı kökünden söktü

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve hortum, yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gece yarısı Serik ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde aniden bastıran şiddetli sağanak, ilerleyen saatlerde yerini hortuma bıraktı. Dar bir hat üzerinde etkili olan hortum nedeniyle mahalledeki bir evin çatısı ve naylon sera zarar gördü. Fırtınanın şiddetine dayanamayan iki ağaç ise kökünden sökülerek devrildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Serik’te sağanak ve hortum evin çatısına zarar verdi, iki ağacı kökünden söktü 1

Serik’te sağanak ve hortum evin çatısına zarar verdi, iki ağacı kökünden söktü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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