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Yozgat'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Yozgat'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su batı. Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su batı.

Su baskını sonucu iş yerlerinde mahsur kalanlar olurken, çevredekilerin yardımı ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kaldırımlara konulan inşaat malzemeleri de suyla sürüklendi. Plastik malzemelerin sürüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri, yağışın etkisiyle oluşan olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

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Yozgat ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü 4Yozgat ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Yozgat
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