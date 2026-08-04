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Ankara’da ablasını öldüren ağabey yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ablasını öldüren ağabey Kırıkkale’de yakalandı.Olay, 29 Temmuz’da Çankaya ilçesinde İmrahor Deresi bölgesinde meydana gelmişti.

Ankara’da ablasını öldüren ağabey yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ablasını öldüren ağabey Kırıkkale’de yakalandı.

Olay, 29 Temmuz’da Çankaya ilçesinde İmrahor Deresi bölgesinde meydana gelmişti. İddialara göre, Gülay Akgün Mutlu (41) ile kardeşi K.A. arasında birlikte yürüttükleri işlerdeki anlaşmazlıklar nedeniyle alacak-verecek meselesi oluşmuştu. K.A., husumet yaşadığı ve izini bulduğu Gülay Akgün Mutlu’yu silahla vurarak öldürmüştü. Öldükten bir gün sonra cesedi bulunan Mutlu’nun faillerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. K.A.’ya yardım eden K.Y.’nin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilmişti. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Mutlu, 30 Temmuz’da Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Gülay Akgün Mutlu’nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan firari K.A.’nın (45) Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı ihbarı üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 32 personelin katılımıyla mandıraya düzenlenen operasyonda, ’Kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan aranan K.A. ve beraberindeki 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan K.A. ve diğer 4 şahsın adli mercilere teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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