Ankara’da istinat duvarı yıkıldı: 5 apartman boşaltıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir istinat duvarının yıkılması sonucu 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi’nde dün gece saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, yağışların ardından meydana gelen olayda istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yıkılma sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Risk taşıdığı değerlendirilen 5 apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

"DEPREM SESİ GİBİ GÜMBÜRTÜ GELDİ"

Mahalle sakini olan Muhammed Sinan Şen, "Saat 00.30 civarlarında deprem olur gibi bir ses geldi, onunla kalktık. Benimki karşı bina. Direkt karşı binanın bahçesine çöktü. Deprem sesi gibi gümbürtü geldi. Gümbürtünün üstüne herkes ayaklandı kalktı zaten. İtfaiye, AFAD ekipleri geldi. Onlar da bu binaları komple boşalttırdı. Hepimiz tedbir amaçlı tahliye ettik. Çocuklar, bina sakinleri hep korktular. Gece bayağı panik olduk, toprak git gide kaydı. Kaydığı için de herkesi çıkartıp tahliye ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

