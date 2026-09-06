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Ankara’da KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek aday, kimliğini evde unuttu.

Ankara’da KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek aday, kimliğini evde unuttu. Motosikletli jandarma ekiplerinin desteğiyle kimliğine ulaştırılan aday, sınava zamanında yetişti.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde KPSS’ye girmek için sınav merkezine gelen aday, kimliğini yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. Durumu fark eden motosikletli jandarma ekipleri, adayın yardımına koştu. Kimliğine ulaşmasını sağlayan ekipler, adayı sınav saatini kaçırmaması için motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.

Ankara’da KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi 1

Ankara’da KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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