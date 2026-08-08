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Ankara’da servis aracı tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 7 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada servis aracındaki 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı.Kaza Ankara Çevreyolu Karataş Mevkiinde meydana geldi.

Ankara’da servis aracı tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 7 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada servis aracındaki 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Ankara Çevreyolu Karataş Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, önünde giden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında servis sürücüsünün de bulunduğu 1’i ağır toplam 7 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da servis aracı tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 7 yaralı 1

Ankara’da servis aracı tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 7 yaralı 2

Ankara’da servis aracı tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 7 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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