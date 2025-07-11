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Ankara’da tır ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde tır ile ambulansın çarpıştığı kazada 3’ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Ankara’da tır ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Çubuk-Ankara yolu Ankara istikameti Güldarpı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta taşıyan F.Y. yönetimindeki ambulans, S.A. idaresindeki 34 KKM 701 plakalı tıra yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ambulans sürücüsü F.Y. ile sağlık personelinden M.B., C.Y., hasta yakını N.T. ve durumunun ağır olduğu öğrenilen bir hasta yaralandı. Yaralılar Ankara’daki farkı hastanelere kaldırıldı. Tır şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle yol bir süreliğine kapandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ambulans
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