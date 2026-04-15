Ankara’da yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı

Ankara’da son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları barajlardaki su seviyesini artırdı.Başkent’te uzun süredir etkisini hissettiren kuraklık yerini kısmen de olsa yağışlı havaya bırakırken, bu durum barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı.

Başkent’te uzun süredir etkisini hissettiren kuraklık yerini kısmen de olsa yağışlı havaya bırakırken, bu durum barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Özellikle kış aylarında yeterli seviyeye ulaşamayan yağışların bahar dönemine sarkmasıyla birlikte eriyen kar sularının barajlara ulaşması su seviyelerinde kademeli artış sağladı. Ankara’nın önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Kurtboğazı Barajı’nda da bu süreçte az da olsa bir toparlanma yaşandığı gözlemlendi. Son günlerde etkili olan yağmurla birlikte barajda su seviyesinin yükseldiği, doluluk oranının ise kısmi de olsa artış gösterdiği belirtildi. Meteoroloji uzmanları, mevcut artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, yağışların devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Su kaynaklarındaki artışın geçici olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların su tasarrufu konusunda duyarlı davranmayı sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı Akyar Barajı’nda yüzde 71, Çamlıdere Barajı’nda yüzde 33, Çubuk 2 Barajı’nda yüzde 66, Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 73, Kargalı Barajı’nda yüzde 100, Kavşakkaya Barajı’nda yüzde 56, Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100, Kurtboğazı Barajı’nda yüzde 33, Peçenek Barajı’nda yüzde 26, Türkşerefli Barajı’nda ise yüzde 6 oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Microsoft kırmızı kod ilan etti! CEO Satya Nadella düğmeye bastıMicrosoft kırmızı kod ilan etti! CEO Satya Nadella düğmeye bastı
Gülistan Doku'nun son yazışmaları ortaya çıktıGülistan Doku'nun son yazışmaları ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

