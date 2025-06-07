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Ankaralılar Kurban Bayramı'nda Mavi Göl’e akın etti

Başkentli vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın birinci gününü kentin gözde dinlenme yerlerinden olan Mavi Göl’de geçirdi. Doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyen Ankaralılar, sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı.

Ankaralılar Kurban Bayramı'nda Mavi Göl’e akın etti

Ankaralı doğaseverlerin ilk tercihleri arasında yer alan Mavi Göl, bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Göl ve doğa manzarasıyla her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası olan Mavi Göl’de yakınlarıyla güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Gölün çevresindeki yürüyüş parkurları, piknik alanları, spor mekanları ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Mangal yakmayı da ihmal etmeyen Ankaralılar, gölün tadını doyasıya çıkardı.

"MAVİ GÖL'Ü SEVİYORUZ"

Kurban Bayramı’nın ilk gününde ailesiyle birlikte Mavi Göl’e piknik yapmaya gelen Adem Kavlak, "Böyle mübarek bir günde ailecek bir piknik yapalım dedik. Sabah 9-10 gibi buradaydık. Bayağı sakindi ama şimdi insanlar da ailecek gelmişler. Ailecek 3’üncü veya 4’üncü kez buraya geldik. Burayı seviyoruz. Diğer piknik alanlarını da gezdik. Bizim için en güzeli burası" diye konuştu.

"ANKARA'YI DENİZİ OLMASA DA ÇOK SEVİYORUM"

Bayramın ilk günü piknik için Mavi Göl’e gelen Gül Oral ise, "Burası çok güzel, açık alan ve ailecek mangal yapacağız çok mutluyuz. Güzel bir gün geçirmeyi umuyoruz. Ankara çok güzel, çok seviyorum. denizi olmasa da güzel" ifadelerini kullandı.

"ESKİLERE BAYRAMLARA DÖNEMESEK DE YENİ BAYRAMLARI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mavi Göl’e ailesiyle gelen bir başka vatandaş ise eski bayramları özlediğini belirterek, "Bayram herkes için güzel bir sevinç, güzel bir şey. Önemli olan bayramı yaşatmaktır. Eskilere dönemesek de yenilerle bir şekilde bayramı sürdürmeye devam ediyoruz. Çocuklarımla eşimle birlikte Mavi Göl’e geldik, onlarla mangal yapıyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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