Anlaşamadıkları konular belli oldu! Ateşkes ilk turdan suya düştü

Pakistan'ın ev sahipliğinde ABD ve İran arasında yapılan ateşkes görüşmeleri sonuç vermedi. Bir yanda görüşmelerin devam edip etmeyeceği bir yanda ise ateşkesin sürüp sürmeyeceği merak edilirken hem ABD hem İran'dan açıklamalar geldi.

ABD: NİHAİ VE EN İYİ TEKLİFİMİZİ VERDİK

Pakistan'daki görüşmelere katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: “Anlaşma olmadan geri dönüyoruz. 21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Buradan çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat meniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul etmeyeceğini göreceğiz.” diye konuştu.

İRAN: İLK TURDA KİMSE SONUÇ BEKLEMİYORDU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise "ABD’ye bu kadar güvensizlik varken anlaşmaya bir toplantıda varılmaması doğal. Bunu zaten kimse beklemiyordu" dedi.

ANLAŞMAZLIK YAŞANAN KONULAR AÇIKLANDI

Öte yandan İran Devlet Televizyonu'nda "ABD’nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadı. Anlaşmazlık yaşanan konular arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer haklar da dahil olmak üzere çeşitli meseleler yer alıyor” dendi.

PAKİSTAN'DAN TARAFLARA ÇAĞRI

Pakistan, ilk tur görüşmelerin sonuçsuz kalması sonrası ABD ve İran’a ateşkesi sürdürme çağrısı yaptı. AA'nın aktardığına göre; Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

- JD Vance ve İshak Dar

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Merak edilen bir sorunun yanıtı da İran basınında yer alan açıklamayla bulundu. Taraflar arasında yeni görüşme planlanmadığı belirtilirken "Washington yönetimi beklentilerini düşürmeye istekli değil" dendi.

İRAN'DAN 'HÜRMÜZ BOĞAZI’ AÇIKLAMASI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği kaydedilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu belirtildi.

ABD ordusu dün yaptığı açıklamada, “CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı” ifadelerine yer vermişti.