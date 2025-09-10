HABER

Anne babalar dikkat! Obez çocuk sayısı obez olmayan çocuk sayısını geçti

UNICEF'in raporuna göre, dünya genelinde obez çocuk sayısı ilk defa düşük kilolu çocuk sayısını geride bıraktı. Rapor, okul çağındaki her 10 çocuktan birinin obeziteden etkilendiğini ortaya koyuyor. Aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini almasına obeziteyi etkileyen en önemli unsurlar arasında olduğuna dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelindeki çocuk obezitesiyle ilgili dikkat çekici bir rapor yayımladı. 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayanan rapora göre, dünya genelindeki obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti.

YÜKSELEN OBEZİTE ORANLARI

Raporda, okul çağındaki her 10 çocuktan 1'inin obeziteden etkilendiği belirtilirken, bu durumdan etkilenen 188 milyon çocuğun yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı ise yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi. Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç, dünyanın tüm bölgelerinde çocuklarda obezite oranı, düşük kilolu olma oranını geride bıraktı.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR UYARISI

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini ciddi şekilde etkileyen bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Russell, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini almasına dikkati çekti. Raporda, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, çocukların besleyici gıdalara erişiminin sağlanması için acil önlemler alınması çağrısı yapıldı.

(AA)
