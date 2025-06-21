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Anne oğul aynı okulda sınava girdiler

Bursa'da 49 yaşındaki bir kadın 19 yaşındaki oğluyla birlikte YKS'ye girdi. Gazetecilik okumak isteyen anne Elif Yakar Göksu, oğlundan daha heyecanlı olduğunu söyledi.

Anne oğul aynı okulda sınava girdiler

Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi'nde farklı bir heyecan vardı. 49 yaşındaki Elif Yakar Göksu 19 yaşındaki oğlu Selimhan Göksu ile birlikte sınava girdi.
Oğlundan daha fazla heyecanlı olduğunu ifade eden Elif Yakar Göksu, "İki heyecanı birden yaşıyorum. Hem oğlum hem kendim adına mutluluk verici. Aynı okulda sınava girmemiz de çok güzel oldu. Ben geçen yıl Marmara Üniversitesi basın bölümünü kazandık. Sağlık sorunlarından dolayı ara verdim. Bu sene gazetecilik düşünüyorum" dedi.

19 yaşındaki Selimhan Göksu da annesinin sınavda rakibi olduğunu belirterek, "Annemin de istediği bölümü kazanmasını isterim. Annemle birlikte aynı okulda sınava girmek beni rahatlatıyor. Mühendislik istiyorum" diye konuştu.
Öte yandan aynı okulda 19 yaşındaki Erdoğan Menteş ve 21 yaşındaki ağbisi İlker Menteş de birlikte sınava girdiler. Anne Nurcan Menteş de onların heyecanına ortak oldu.

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