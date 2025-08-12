HABER

Anne ölümlerinin önüne geçmek için yeni sistem: 'Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi' hayata geçti...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, anne ölümlerinin azaltılması amacıyla 'Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi'ni uygulamaya koydu. Yeni sistemle, belirlenen 49 farklı tanıya sahip olan ve yüksek riskli gebelik sınıfına giren anne adayları, aile hekimleri tarafından daha yakından izlenecek. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu sistem sayesinde anne adaylarının hem birinci basamakta hem de hastanelerde çok daha etkin ve entegre bir şekilde takip edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı.

"ANNE ÖLÜMLERİMİZ 100 BİNDE 11'E KADAR GERİLEDİ"

Demirkol, vatandaşların ve başta riskli grupların sağlıkları ile ilgili önleyici önlemleri alma noktasında çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda tabii ki en önemli konularımızdan biri de riskli grupların çok yakından değerlendirilmesi. Bu kapsamda üzerine düştüğümüz en önemli gruplarımız da yine annelerimiz. Anne ölümleriyle ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak ilgili genel müdürlüklerimizle iş birliği halinde önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yüksek riskli gebelerimizi yakından izleyeceğimiz bu programla da yine çok daha etkin sonuçlar almayı hedefliyoruz. Özellikle 2000'li yılların başında anne ölümlerinde 100 binde 64 civarında bir rakamımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlığın gelişmesi ve vatandaşlarımızın sağlığını korunması kapsamında çok önemli yol kat edildi. Bu yıl içerisinde anne ölümlerimiz 100 binde 11'e kadar geriledi. Tabii burada en önemli hedefimiz bu rakamı hızlıca onun altına indirebilmek" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE EVLERİNDE ZİYARET EDİLECEK"

Demirkol, yüksek riskli gebelerin tespiti ve yakından takibi adına çalıştay yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bu çalıştay kapsamında, bilimsel veriler ışığında, yine bilim insanlarımızın da destek verdiği komisyonlarda yeni 49 tanımızı belirlemiş olduk. Bu 49 tanımız, yüksek riskli gebe olarak bir annenin, anne adayının takip edilmesini sağlayacak tanılar. Annelerimiz daha önceki dönemlerinde, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında herhangi bir şekilde bu tanıları aldığında, sistemde artık yüksek riskli gebe olarak tanımlanmış oluyor. Yüksek riskli gebe olarak tanımlandıktan sonra bu annelerimiz hem aile hekimlerimiz hem de süreç içerisinde tüm hastanelerimizde, özel hastanelerimiz dahil olmak üzere yakından takip edilecek. Bu takip çerçevesinde herhangi bir şekilde sağlık testlerine başvurduğunda anne adaylarımız, yüksek riskli gebe olarak tüm sistemde görülmüş olacak. Artık sistemde kayıt esnasında yüksek riskli etiketlenmiş olacak. Bu tanıyı daha öncesinde aldıysa veya gebelik sırasında aldıysa, bu tanıları alan ve yüksek riskli sınıfına giren anne adaylarımız aile hekimlerimiz tarafından daha yakından takip edilecek. Hastanelere geldiklerinde çok daha yakından, sistemde bire bir entegrasyonla takip edilmiş olacak. Aynı zamanda il ve ilçelerimizde kurmuş olduğumuz sistemler çerçevesinde gebelik süresince 4 kez ve yine anne ölümlerinin en yoğun olduğu lohusalık dönemi, yani doğumdan sonraki ilk 6 haftada da yakından aranarak süreçler takip edilecek. Gerekirse evlerinde ziyaret edilecek."

"8 BRANŞTAN RANDEVUSUZ YARARLANABİLECEKLER"

Demirkol, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye alanlarında ayaktan başvuru yapıldığı esnada riskli gebe bilgisinin ekranda göstereceğini ve randevu zorunluluğu olmadan hastaya öncelik tanınacağını ifade etti. Demirkol, "MHRS'de öncelik tanınmış olduğu tüm branşlar için ve yüksek riskli gebelerimizin hem il ve ilçelerimizde belirlenmiş koordinasyon ekiplerimizle aranmaları, hem hastaneye geldiklerinde ve aile hekimliklerine gittiklerinde çok daha yakından takip edilebilecekleri sistemleri geliştirmiş durumdayız. Bu yazılımlar yine geliştirilerek çok daha iyi noktaya gelecek. Özellikle bilimsel veriler ışığındaki yeni tanılarla birlikte artık yüksek riskli gebelerimizin yakından takip edildiği aile ekiminden hastaneye, hastanenin aile ekimine dijital entegrasyonla tüm klinik bilgilerinin notlarının gönderildiği, ihtiyacı olan tüm branşlarda randevusuz bir şekilde hastaneye geldiğinde de hemen muayene olmaları, en doğru yere en doğru ve en hızlı şekilde gitmelerini sağlayacak bu sistemimizin hayırları vesile olmasını diliyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

