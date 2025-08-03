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Anne tavuk aslan kesildi: Kargayı gaga darbeleriyle yaralayıp yavrularına kalkan oldu

Bayburt’ta civcivleri yemeye çalışan bir karga, anne tavuğun saldırısına uğradı. Yavrularını korumaya çalışan, annelik içgüdüsüyle kargaya meydan okuyan tavuk, kurnazlığıyla bilinen kargayı gagalayarak yere serdi. Gaga darbeleriyle yaralanan karga, bir süre yerde kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anne tavuk aslan kesildi: Kargayı gaga darbeleriyle yaralayıp yavrularına kalkan oldu

Bayburt’un merkeze bağlı Sığırcı köyünde ilginç bir olay yaşandı. Civcivlere saldıran bir karga, anne tavuğun hedefi oldu. Yavrularını korumaya çalışan tavuk, kargayı gaga darbeleriyle yaraladı. O anlar, tavuğun ve civcivlerin sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, tavuğun kargaya art arda gaga darbeleriyle saldırdığı, karganın ise yaralandığı görülüyor. Tavuğun kargayı öldürmesini engelleyen vatandaş, olaya müdahale ederek, tavuğu karganın başından uzaklaştırdı.
Yaralandığı için bir süre yerde hareketsiz kalan kargayı eliyle dürten vatandaş, karganın uçmasını sağladı. Bir anda canlanan karga, uçarak tarladan uzaklaştı. Tavuk ise, korkudan otların altına saklanan yavrularını etrafına toplayarak, başlarında bekledi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tavuk
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