Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı! 4 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp kaçırdı... Babaya tehdit mesajı: "Kanıtları silmezsen kızını göremezsin"

Ataşehir'de yaşayan müzisyen Bekir Kor iddiaya göre, 7 ay önce 4 yaşındaki kız çocuğu Ela'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar fark etti. Çocuğun kendisine 'baba, annem beni dövüyor' demesi üzerine eve kamera yerleştiren Kor, ortaya çıkan görüntüler karşısında şok geçirdi. Kamera kayıtlarında, H.O. isimli yabancı uyruklu eşinin çeşitli zamanlarda 4 yaşındaki kızına çekpas ile vurup tokat attığı görüldü.

ANNE, KIZINI KAÇIRDI BABAYI DARBETTİRDİ

Suç duyurusunda bulunan Kor, şikayet sürecinin ardından anne H.O.'nun kızını görme bahanesiyle kendisine ulaştığını ve yanında getirdiği şahısların da kendisini darbedip kızını kaçırdığını iddia etti. Bir aydır kızından haber alamayan baba Bekir Kor yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

"ÇOCUĞU DÖVMEKTEN ZEVK ALDIĞINA DAİR MESAJLAR ATIYORDU"

Annesinin sürekli çocuğunu dövdüğünü ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini aktaran Bekir Kor, "Annesi çocuğumu sürekli dövüyordu. Azarlıyordu, hakaret ediyordu ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürler ediyordu. Akşamları eve geldiğimde çocuğum bana hep 'anne beni dövdü' diyordu. İçeride yalnızken ağlayarak yanıma geliyordu ve 'annem beni dövdü' diyordu. Hep soruyordum aylarca sordum, 'neden böyle yapıyorsun' dediğimde 'yapmadım, kendisi düştü, doğru söylemiyordur, o çocuktur anlatıyordur öyle' diyordu. Aile ve Sosyal Hizmetlere başvurdum. Karakola başvurdum. En son aylar sonra telefonda ses kayıtlarını ve yazışmalarını gördüm. Çocuğu dövmekten zevk aldığına dair arkadaşlarına mesajlar atıyordu. O günden sonra artık dayanamadım ve kamera taktım. Ondan sonra kameraya yakalandı birkaç kez. Yakalanmamak için bazen yatak odasında içeride ışıkları kapatıp karanlık bir odada çocuğumu dövüyordu. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günlerde boşanma davası da açtım" dedi.

"ÇOCUĞUMU ALIP TANIMADIĞIM ARABALAR KOŞTULAR"

Suç duyurusu ve boşanma davası açtıktan sonra da kabusun bitmediğini aktaran Kor, "Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi çocuğum kayıp. Medyanın aktardığı gibi yakalama kararı varmış ama yok ortada. Telefonlara da cevap vermiyor ve çocuğum halen o istismarcının yanında. Çocuğuma şiddet uygulayan o kişinin yanında çocuğum. Ona yıllardır bu eziyeti yaşatan insanın yanında çocuğum. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra eşim evi terk edip gitti. Savcılık 5 ay sonra dava açmış. Önce eşim ve kayınvalidesi ellerinde telefonla gelip çocuğu görmek istediklerini söylediler. Ben de 'tamam' dedim. 'Parka gidelim gözetimim altında görebilirsin' dedim. Yolda giderken su almaya indim bir baktım arabadan inip tanımadığım araçlara doğru koştular. Birkaç tane araç vardı onları bekliyordu. Önce taksiye bindirdiler sonra taksiden inip başka bir arabaya bindiler. Kovalamaca bir saat sürdü. Ben suç duyurusunda bulundum. O kişiler bana hem şiddet uyguladılar hem de hakaret ettiler" diye konuştu.

"VİDEOLARI VE KANITLARI SİLECEKSİN YOKSA BİR DAHA GÖREMEZSİN DEDİ"

Annenin dava açıldıktan sonra süreci yavaşlatmak için çocuğu kaçırdığını ve 'kanıtları sileceksin' diyerek çocuğu bir daha göstermemekle kendisini tehdit ettiğini aktaran Kor, "Mobese kamerasından kimliklerinin tespiti için müracaat ettik. O görüntüleri talep ediyorum. Kameralar silinebilir. Kendi kendime gidip mahalleden esnaflardan kamera topluyorum. O süre boyunca çocuk bende kalıyordu. Kreşine götürüyordum. Bakıcı tutuyordum, yengem geliyordu. Okuluna gidiyordu, beraber geziyorduk. 5 ay boyunca çocuğu arayıp sormadı. 'Davayı geri çekeceksin videoları kanıtları sileceksin' dedi. En son televizyon programına çıktım. Bu sefer aile bakanlığı müdahil oldu. Sağ olsunlar çocuğuma avukat atadılar. Son üç gündür çocuğum yok. Annesi aranıyormuş ama yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden aradılar adresini biliyor musunuz dediler. Sadece kaldığı siteyi biliyordum başka da hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu gören, o caniyi gören kim varsa lütfen en yakın karakola, polise haber versin. Çocuğum halen o caninin elinde yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi yine adalet sarayına geldim bilgi almaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

(İHA)