Annesi ölen kuzuyu "Sarıkız" isimli inek emziriyor

İlçede yaklaşık 20 yıldır besicilik yapan Soner Yaşar'ın (39) büyükbaş hayvanlarının yanına aldığı koyunlarından biri yavruladıktan sonra öldü.

Besici Yaşar, bir süre biberonla beslediği ve "Öksüz" adını verdiği kuzuyu ahırında "Sarıkız" isimli ineğinin emzirdiğini gördü.

Bu durum karşısında sevinç ve şaşkınlık yaşayan Yaşar ve ailesi, aynı zamanda ineğin kuzuya "annelik" yapması karşısında duygulandı.

Yaşar ailesi, hem annesiz kalan kuzuya hem de onu sahiplenen ineklerine özenle bakıyor.

"BİRBİRLERİNE ALIŞTILAR"

Besici Soner Yaşar, AA muhabirine, ilk defa hayvanlar arasında böyle bir şeye şahit olduğunu söyledi.

Kuzuyla ineğin aynı ahırda yaşadıkları için birbirlerine alıştığını ifade eden Yaşar, annesi ölen kuzuyu bir süre biberonla beslediklerini belirtti.

Yaşar, "Daha sonra biberonu da istemedi. Sonra Sarıkız adlı ineğimiz sahiplenerek süt vermeye başladı. Danalarla birlikte şimdi süt, ot, yem yemeye başladı, bu şekilde büyüyor." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır