Annesi vefat eden personele duygulandıran hediye

Kırıkkale Belediyesi'nde, annesi vefat eden personel için yapay zeka desteğiyle hazırlanan Anneler Günü hatırası duygusal anlar yaşattı. Anneler Günü'nde yapılan bu özel sürpriz, belediye personeline unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Kırıkkale Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla yürekleri ısıtan anlamlı bir çalışma hazırladı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, annesi vefat eden personele unutamayacakları bir hediye verdi.

ANNESİ VEFAT EDEN PERSONELİ DUYGULANDIRAN ANLAR

Personelin fotoğrafları, vefat eden annelerinin fotoğraflarıyla yapay zeka desteğiyle aynı karede birleştirildi. Çerçevelenen fotoğrafları teslim alan personel, annesiyle yeniden aynı karede olmanın hüznünü ve mutluluğunu bir arada yaşadı.

Özel olarak hazırlanan fotoğraflar, personele görev yaptığı birimlerde ulaştırıldı. Hediyeyi teslim alan bazı personel, annesiyle yeniden aynı karede yer almanın hüznüyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Anneler Günü'nde yapılan bu özel sürpriz, belediye personeline unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
anneler günü Kırıkkale
