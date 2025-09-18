HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Annesini babasını öldürmüştü! Aile faciası davası sürüyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan 17 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Annesini babasını öldürmüştü! Aile faciası davası sürüyor

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu bulunan sanık A.Ç. (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşmada sanığın bıçak darbeleriyle yaraladığı amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmazken, cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, davayı 3 Ekim tarihine erteledi.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdıPolis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı
Dava öncesi sessiz çığlık! Beyaz çarşaflı isyanDava öncesi sessiz çığlık! Beyaz çarşaflı isyan

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.