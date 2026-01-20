Trump'ın Grönland ısrarı sürerken, savaş hazırlığı başladı! Norveç ordusu: "Ev ve araçlara el konulacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ısrarı gerilimi tırmandırırken; Avrupa'da savaş sesleri yükselmeye başladı. Artan güvenlik endişeleri sebebiyle harekete geçen Norveç Silahlı Kuvvetleri; binlerce kişiye bilgilendirici mektuplar gönderecek.

BİNLERCE KİŞİYE MEKTUP GÖNDERİLECEK: ORDU EV VE ARAÇLARA EL KOYACAK

Edinilen bilgilere göre, Norveç’te binlerce kişiye gönderilmesi planlanan mektuplarda; savaş çıkması halinde ordu tarafından ev, araç ve teknelere geçici olarak el konulabileceği bildirilecek. Söz konusu uygulamanın, ülkenin savunması için gerekli lojistik ve ulaşım imkânlarının kesintisiz sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

ORDU: BARIŞ ZAMANINI KAPSAMIYOR

Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu tür el koyma yetkisinin yalnızca savaş veya olağanüstü hâl koşullarında geçerli olacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu bilgilendirme mektuplarının amacı, olası bir çatışma durumunda ordunun hangi kaynaklara erişim sağlayabileceğini önceden bildirmektir. Barış zamanında vatandaşların mülkleriyle ilgili herhangi bir uygulama söz konusu değildir” denildi.

Yetkililer, adımın hukuki dayanağının mevcut savunma mevzuatı olduğunu belirtirken, sürecin tamamen önleyici ve bilgilendirici nitelik taşıdığını ifade etti.

Avrupa genelinde artan askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendirilen bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.