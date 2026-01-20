Anlaşma masada kaldı, Mazlum Abdi Şam'dan ayrıldı... Suriye ordusu ilerliyor

Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında günlerdir süren çatışmalar, ateşkes anlaşmasıyla az da olsa azalmıştı. 14 maddeden oluşan anlaşmanın sonuçlanması için gözler kritik görüşmeye çevrilmişti. Terör örgütü SDG'nin lideri Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nı görüşmek üzere Şam'a gitti.

GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI, ŞAM'I TERK ETTİ

Tüm bölgenin dikkatle takip ettiği görüşmeden ise olumlu bir sonuç çıkmadığı iddia edildi. Şara'nın yönetimi, SDG'ye kontrol ettiği bölgeleri dağıtmasını ve özerkliği sonlandırmasını talep etti. Tüm güçlerini kendilerine teslim etmemizi istedi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonrası Abdi'nin Şam'dan ayrıldığı belirtildi.

"HASEKE KUŞATILDI"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu gelişmeler sonrası Haseke kuşatıldı. Terör örgüt üPKK'nın direnebileceği tüm kaleler ele geçirildi. Haseke 3 hattan kuşatıldı. Birçok sivili inanılmaz derecede ateşe atıyor PKK.

Bazı teröristlerin ise Irak'a kaçmaya başladığı belirtilirken; örgütün değerli gördüğü ne varsa kaçırdığı iddia edildi.

ÇATIŞAMALAR ŞİDDETLENDİ, SDG ELEBAŞLARI KÖŞEYE SIKIŞTI

Öte yandan Rakka ilinde bazı DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi’ni devretmek istemeyen SDG'li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor.

30 kadar SDG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.

Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300’ü bulduğu bildiriliyor. Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DEAŞ'lı teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor. Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.

SURİYE ORDUSU, HASEKENİN DIŞ MAHALLELERİNE ULAŞTI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye Ordusu ile Arap aşiret unsurları, YPG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi. Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.