Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmaların ilk günlerinde yaşanan en büyük sivil kayıplardan biri, ülkenin güneyindeki Minab kentinde meydana geldi. Ders saatleri sırasında bir kız ilkokulunu hedef alan füze saldırısında çoğu 7 ile 12 yaş arasındaki öğrenciler olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer ölü sayısının 168 ila 180 arasında olduğunu açıklarken, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

UYDU VERİLERİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Saldırının ardından sosyal medyada ve bazı çevrelerde, okulun İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğine dair iddialar yayıldı. Ancak olayın görüntülerini, uydu verilerini ve bölgedeki hedefleri inceleyen araştırmalar farklı bir tablo ortaya koydu.

NY TIMES: ABD SALDIRISI SIRASINDA VURULDU

The New York Times tarafından yapılan görsel ve uydu görüntülerine dayalı analiz, okulun ABD’nin aynı anda gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sırasında vurulduğunu ortaya koydu. İncelemeye göre saldırı, İran Devrim Muhafızları’na ait bir deniz üssüne yönelik ABD saldırılarıyla aynı bölgede ve aynı zaman diliminde gerçekleşti.

Okul binasının söz konusu askeri kompleksin yakınında bulunduğu, hatta yıllar önce bu tesisin parçası olduğu ancak daha sonra tamamen ayrılarak sivil bir eğitim kurumuna dönüştürüldüğü belirtildi. Buna rağmen hedef alınan askeri alan ile okul arasındaki mesafenin oldukça kısa olduğu ifade edildi.

“İRAN KENDİ OKULUNU VURDU” İDDİASI

Saldırının ardından bazı sosyal medya hesaplarında okulun İran’ın hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulduğu öne sürüldü. Ancak yapılan incelemelerde bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi açıklama ya da kanıt bulunmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre saldırının bıraktığı hasar, tek bir hatalı füze yerine belirli hedefleri kapsayan bir saldırı düzenine işaret ediyor. Bu nedenle okulun İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığı ifade edildi.

MASUM ÇOCUKLARIN HESABINI KİM VERECEK?

Minab’daki Şecere Tayyebe Kız İlkokulu’na düzenlenen saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında yaşanan en ölümcül sivil olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.