HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk günlerinde bir kız ilkokulunun vurulması dünyada büyük tepki çekmişti. Olayın ardından İran’ın kendi okulunu “yanlışlıkla vurmuş olabileceği” iddiaları ortaya atıldı. Ancak yapılan analizler, saldırının kaynağına dair önemli ipuçları ortaya koydu.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmaların ilk günlerinde yaşanan en büyük sivil kayıplardan biri, ülkenin güneyindeki Minab kentinde meydana geldi. Ders saatleri sırasında bir kız ilkokulunu hedef alan füze saldırısında çoğu 7 ile 12 yaş arasındaki öğrenciler olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer ölü sayısının 168 ila 180 arasında olduğunu açıklarken, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 1

UYDU VERİLERİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Saldırının ardından sosyal medyada ve bazı çevrelerde, okulun İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğine dair iddialar yayıldı. Ancak olayın görüntülerini, uydu verilerini ve bölgedeki hedefleri inceleyen araştırmalar farklı bir tablo ortaya koydu.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 2

NY TIMES: ABD SALDIRISI SIRASINDA VURULDU

The New York Times tarafından yapılan görsel ve uydu görüntülerine dayalı analiz, okulun ABD’nin aynı anda gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sırasında vurulduğunu ortaya koydu. İncelemeye göre saldırı, İran Devrim Muhafızları’na ait bir deniz üssüne yönelik ABD saldırılarıyla aynı bölgede ve aynı zaman diliminde gerçekleşti.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 3

Okul binasının söz konusu askeri kompleksin yakınında bulunduğu, hatta yıllar önce bu tesisin parçası olduğu ancak daha sonra tamamen ayrılarak sivil bir eğitim kurumuna dönüştürüldüğü belirtildi. Buna rağmen hedef alınan askeri alan ile okul arasındaki mesafenin oldukça kısa olduğu ifade edildi.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 4

“İRAN KENDİ OKULUNU VURDU” İDDİASI

Saldırının ardından bazı sosyal medya hesaplarında okulun İran’ın hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulduğu öne sürüldü. Ancak yapılan incelemelerde bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi açıklama ya da kanıt bulunmadığı belirtildi.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 5

Araştırmaya göre saldırının bıraktığı hasar, tek bir hatalı füze yerine belirli hedefleri kapsayan bir saldırı düzenine işaret ediyor. Bu nedenle okulun İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığı ifade edildi.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 6

MASUM ÇOCUKLARIN HESABINI KİM VERECEK?

Minab’daki Şecere Tayyebe Kız İlkokulu’na düzenlenen saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında yaşanan en ölümcül sivil olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 7

Yüzlerce çocuğu öldüren katliamın arkasında kim var? İran’da kız okulunu vuran füzenin izi sürüldü 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken uyarı: 'Daha büyük bir deprem olabilir'Dikkat çeken uyarı: 'Daha büyük bir deprem olabilir'
Bakan Uraloğlu duyurdu! 5 ülkeye olan uçuş iptalleri uzatıldı!Bakan Uraloğlu duyurdu! 5 ülkeye olan uçuş iptalleri uzatıldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ilkokul okul öğrenci savaş abd katliam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu... Azerbaycan'dan yeni hamle

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu... Azerbaycan'dan yeni hamle

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.