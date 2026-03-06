HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Duran: Provokatif paylaşım yapan 41 sosyal medya hesabı engellendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarda bulunan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini, 75 içeriğin ise dijital platformlardan kaldırıldığını bildirdi.

İletişim Başkanı Duran: Provokatif paylaşım yapan 41 sosyal medya hesabı engellendi

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığının görüldüğüne dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş, kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

Türkiye'nin, dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Duran, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte, milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadıAsırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı
Şanlıurfa'da İran'a yönelik saldırıya tepkiŞanlıurfa'da İran'a yönelik saldırıya tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.